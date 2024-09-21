العالم اليوم - روسيا تسقط 101 مسيّرة أوكرانية.. و3 ضربات على خاركيف

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - أسقطت روسيا 101 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فيما كانت الأضرار محدودة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام: "دمّرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 101 مسيّرة أوكرانية"، وقد أسقطت 53 منها فوق منطقة بريانسك حيث قال الحاكم إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وسقطت 18 مسيّرة فوق مدينة كراسنودار، المجاورة لشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا في عام 2014.

وقال حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتييف، إن الحطام المتساقط من طائرة مسيّرة "تسبب في حريق امتد إلى أجسام متفجرة" في منطقة تيخوريتسكي.

وأضاف على تليغرام أنه تم إجلاء سكان لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي الفترة الأخيرة تعلن روسيا إسقاط مسيّرات أوكرانية بشكل شبه يومي ردا على ما تقول كييف إنها ضربات انتقامية للهجمات الروسية خلال الاجتياح الذي بدأ في فبراير 2022.

3 ضربات على خاركيف

وفي السياق، قال رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف إن القوات الروسية نفذت 3 ضربات، الجمعة، على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح بينهم 3 أطفال.

وفي قرية كيفشاريفكا بأقصى الجنوب الشرقي في خاركيف، قالت الشرطة إن ضربة روسية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية، التي تسيطر القوات الروسية على أجزاء منها، لقيت امرأة حتفها في قصف روسي لمنطقة خارج المدينة الرئيسية التي تسيطر عليها أوكرانيا، والمعروفة أيضا باسم خيرسون.