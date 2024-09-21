منصة مؤهل وزارة التعليم السعودية 1446 خطوات التسجيل وأهم الخدمات

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رياض - احمد صلاح - تعد منصة مؤهل، من أهم المنصات الإلكترونية التي حرصت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على إطلاقها، وذلك بهدف من أجل توفير العديد من البرامج والدورات التدريبية التي تساهم في تطوير مهارات الأشخاص وتدريبهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، ولهذا يقوم جميع الأشخاص بالتسجيل في المنصة من أجل الاستفادة من الدورات والبرامج، ولمزيد من التفاصيل عن كيفية التسجيل في منصة مؤهل التابعة لوزارة التعليم، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة تابعونا في التالي.

خطوات التسجيل في منصة مؤهل بالسعودية

يستطيع جميع الأشخاص داخل المملكة السعودية من التسجيل في المنصة والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة جامعة الإلكتروني.

الإلكتروني. أو منصة وزارة التعليم الرسمية

الضغط على أيقونة الدخول.

الضغط على خدمات مؤهل ثم الضغط على أيقونة إبدأ الخدمة.

كتابة رقم الهوية الوطنية إذا كان المتقدم سعودي ورقم الإقامة إذا كان المتقدم من خارج المملكة.

كتابة تاريخ الميلاد للمتقدم بالتاريخ الميلادي والهجري.

إدخال كود التحقق والنقر على التالي.

الضغط على التسجيل.

خدمات منصة مؤهل

تقدم منصة مؤهل العديد من الخدمات التعليمية والدورات التدريبية لجميع الأشخاص داخل المملكة السعودية، حيث لا تقتصر خدمة المنصة على السعوديين فقط بل يمكن للمقيمين الاستفادة من خدمات المنصة، وأهم الخدمات التي تقدمها المنصة كما التالي: