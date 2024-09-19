انت الأن تتابع خبر وزارة التربية العراقية تكشف تفاصيل افتتاح مدارس الفرح النموذجية 2024 .. كل ما تحتاج معرفته عن هذه المبادرة التعليمية الجديدة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرحت وزارة التربية العراقية عن بدء افتتاح مدارس الفرح النموذجية الخاصة برعاية الأيتام ويأتي هذا القرار بناءا على تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وتم التصريح بهذه التعليمات من أجل تقديم الدعم للأيتام كما إتاحة الفرصة لهم حتي يتمكنوا من التعلم والحصول على حقوقهم، ويجب التنبية على أن هذا المشروع قد تم تنفيذ بكفاءة عالية وذلك من أجل تجنب العقوبات التي قد تواجه الطلاب.

مدارس الفرح النموذجية

تم التصريح عن بيان رسمي اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدارس الفرح النموذجية، حيث أنها مبادرة دعم يتم توجيهها إلى فئة الايتام، مع تواجد اشراف الفريق الخاص بالتواصل الحكومي والتعاون مع وزارة التربية العراقية، والجدير بالذكر أن السيد عمار منعم الرئيس الخاص بفريق التواصل الالكتروني قد أقام اجتماع يتم فيه جمع مدرسات التربية السته المتواجدة في محافظة بغداد.

تفاصيل عن مدارس فرح النموذجيه

تم عقد اجتماع بواسطة تواجد كل من عمار منعم رئيس الفريق الكتروني مع تواجد مديري التربية السته المتواجدة في محافظة بغداد، وتناول الاجتماع عرض مناقشة لكافة الطلبات المرتبطة بالمشروع، كما عرض الخطوات الأخيرة اللازمة الأبنية المدرسية المخصصة، والجدير بالذكر أنه تم الاستماع الى طلبات مديري المديريات حتي يتم العمل على تسريع إنشاء المشروع واهتمامه بشكل صحيح قبل الاعلان الرسمي عن انطلاقة.

تعرف على بعض المعلومات التي تخص مدارس الفرح

يعمل مشروع مدارس الفرح على تلبية احتياجات الطلاب، كما توفير الملابس وطرق النقل، وتواجد هيئة تدريس متمكنة لخلق بيئة تعليمية ممتازة وتقديم أفضل رعاية للطلاب الأيتام، يتم المشروع تحت توجية محمد شياع السوداني و رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع تواجد جهات داعمة.

تفاصيل عن مدارس فرح النموذجيه

تم عقد اجتماع بواسطة تواجد كل من عمار منعم رئيس الفريق الكتروني مع تواجد مديري التربية السته المتواجدة في محافظة بغداد، وتناول الاجتماع عرض مناقشة لكافة الطلبات المرتبطة بالمشروع، كما عرض الخطوات الأخيرة اللازمة الأبنية المدرسية المخصصة، والجدير بالذكر أنه تم الاستماع الى طلبات مديري المديريات حتي يتم العمل على تسريع إنشاء المشروع واهتمامه بشكل صحيح قبل الاعلان الرسمي عن انطلاقة.

تعرف على بعض المعلومات التي تخص مدارس الفرح