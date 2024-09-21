لوائح المقبولين في المسابقة العليا للأساتذة بالمغرب 2024 cursussup.gov.ma المنصة الرسمية

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رياض - احمد صلاح - تشكل المسابقة العليا للأساتذة في المغرب، محطة حاسمة لتأهيل الأساتذة وتوظيفهم في مختلف المراحل الدراسية فهذه المسابقة تنظم سنويًا من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث يتم اختيار المرشحين الأكثر تميزًا من خلال عملية انتقاء صارمة تشمل مراحل متعددة من التقييم الأكاديمي والمهاراتي و في هذا المقال، نتناول بالتفصيل لوائح المقبولين في هذه المسابقة وأهم المعايير والإجراءات المتعلقة بها.

لوائح المقبولين في المسابقة العليا للأساتذة بالمغرب

المرحلة الأولى في هذه المسابقة هي الانتقاء التمهيدي وهو يعتمد بنسبة 75% على المعدل العام للمرشحين والذي يتم احتسابه استنادًا إلى نتائج البكالوريا و يتم تقسيم هذا المعدل إلى نسبة 25% للمعدل الجهوي و75% للمعدل الوطني بالإضافة إلى النظر في تخصص شعبة البكالوريا الخاصة بكل مرشح​، وتأتي هذه المرحلة كخطوة تمهيدية مهمة في تصفية عدد كبير من المرشحين حيث يتم اختيار الأنسب بناءًا على التحصيل الأكاديمي والمعايير التخصصية المطلوبة لكل مجال دراسي و تعلن نتائج هذه المرحلة عادة عبر المنصة الرسمية للمسابقة cursussup.gov.ma وقد تم الإعلان عن نتائج الانتقاء التمهيدي للعام الدراسي 2024-2025 في أول سبتمبر 2024​.

بعد اجتياز المرشحين للمرحلة الأولى يتم استدعاؤهم لاجتياز الاختبارات الشفوية، التي تمثل نسبة 25% من التقييم النهائي و تستند هذه الاختبارات إلى تقييم الكفاءات التواصلية والقدرات التربوية لدى المرشحين و يتم الإعلان عن لوائح المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية عبر المنصات الرسمية لكل مدرسة عليا للأساتذة ويجب على المرشحين الالتزام بالمواعيد المحددة للاختبارات والتي تختلف حسب التخصص والمؤسسة التعليمية.

إجراءات التعيين والتسجيل النهائي في المسابقة العليا للأساتذة بالمغرب