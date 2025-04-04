العالم اليوم - ثنائية رونالدو تقود النصر لحسم ديربي الرياض

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أبريل 2025 11:18 مساءً - قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على مضيفه الهلال 2/1، الجمعة في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، وبفارق سبع نقاط خلف المتصدر الاتحاد، الذي يواجه الأهلي السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم النصر عن طريق علي الحسن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وسجل علي البليهي الهدف الوحيد للهلال في الدقيقة 62، فيما عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والثالث للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في مسيرته الكروية ككل إلى 931 هدفا، فيما كان الهدف الثالث في المباراة هو رقم 20 في بطولة الدوري له هذا الموسم متصدرا ترتيب الهدافين.