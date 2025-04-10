وفد أمريكي يصل إلى القنصلية الروسية في إسطنبول لإجراء محادثات مع روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 11:28 صباحاً - وصل وفدا الولايات المتحدة وروسيا، اليوم الخميس، إلى إسطنبول لإجراء محادثات بشأن عودة عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين لطبيعته، بعد أن أثارت الحرب في أوكرانيا أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ خضم الحرب الباردة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن المحادثات سيقودها سفير البلاد الجديد إلى واشنطن ألكسندر دارتشيف ومن الجانب الأمريكي سوناتا كولتر نائبة مساعد وزير الخارجية.

ووفقًا لما ذكرته موسكو وواشنطن، ستتركز المحادثات على استعادة عمل البعثتين بعد خلاف مستمر منذ سنوات وتبادل للاتهامات مما عقد العلاقات بين الدولتين.

وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، "أوكرانيا ليست قطعًا على جدول الأعمال... تركز هذه المحادثات فقط على عمل سفارتنا وليس على تطبيع العلاقات الثنائية بالكامل، فهذا لن يحدث إلا بعد أن يكون هناك سلام بين روسيا وأوكرانيا كما أوضحنا من قبل".

وشكت موسكو وواشنطن خلال السنوات الماضية من صعوبات في الحصول على أوراق اعتماد لدبلوماسييهما، مما جعل عمل سفارتيهما بالغ الصعوبة.

وتقول روسيا إنه حتى دفع رواتب الدبلوماسيين أصبح صعبًا بسبب القيود الغربية، فيما يقول الدبلوماسيون الأمريكيون إن هناك قيودًا على تحركاتهم في روسيا. كما يشكو الجانبان من التعرض للترهيب.

ومن بين الأمور المطروحة أيضًا مسألة الأصول الدبلوماسية.