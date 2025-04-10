الرياضة

الأهلي يبدأ التحضير لموقعة صن داونز في نصف نهائي إفريقيا

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الأهلي يبدأ التحضير لموقعة صن داونز في نصف نهائي إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ النادي الأهلي استعداداته للسفر إلى جنوب إفريقيا لملاقاة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد له أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري، وسط ترجيحات بإقامة اللقاء يوم 18.

وفي هذا السياق، تحرك الجهاز الإداري بالنادي مبكرًا، حيث تواصل مع سفارة جنوب إفريقيا بالقاهرة لإنهاء إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة بالبعثة، إلى جانب ترتيب تفاصيل الرحلة التي يعوّل عليها الجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية تسهّل مواجهة العودة المنتظرة في القاهرة، يومي 25 أو 26 أبريل.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح الأربعاء قادمة من موريتانيا على متن طائرة خاصة، بعد التأهل إلى نصف النهائي عقب الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب الشيخة ولد بوضياف، ضمن إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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