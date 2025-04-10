بهاء سلطان يتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان بهاء سلطان تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الشاعر تامر حسين، لإطلاق أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «بتشوف فلان» بالتعاون مع الفنان بهاء سلطان خلال الفترة المقبلة.

حيث شارك تامر حسين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه مع الفنان بهاء سلطان تشير لتعاون فني جديد بينهم، قائلًا: «قريبا بتشوف فلان، مع صديقي الفنان بهاء سلطان».

بهاء سلطان

آخر أعمال بهاء سلطان

وكان آخر أعمال بهاء سلطان هي أغنية «أنا من غيرك» والتي عُرضت ضمن أحداث فيلم «الهوى سلطان» نجاحًا مدويًا، وصل بها إلى أكثر من 12 مليون مشاهدة، وتصدرت تريند موقع الفيديو «تيك توك»، ويستعد الفترة المقبلة لطرح «ميني ألبوم»، يتكون من 3 أغان فقط، وهي «حن عليا، وانت طيب، وكأنك مسكن»، ويتعاون في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء والملحنين؛ ومنهم وليد سعد، وهاني عبدالكريم، ومحمد الرفاعي.