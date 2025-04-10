نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، تحضيراته الجادة لملاقاة فريق بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، المعروفة حاليًا باسم "دوري نايل".

ويأتي هذا بعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، قادمة من موريتانيا، حيث خاض الفريق مباراة قوية أمام نادي الهلال، نجح خلالها في تحقيق الفوز، ليحجز رسميًا بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز

تأتي المواجهة المقبلة بين الأهلي وبيراميدز بعد لقاء الدور الأول بين الفريقين في المسابقة، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ما يعكس مدى التكافؤ بين الفريقين وقوة التنافس بينهما هذا الموسم.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليًا برصيد 43 نقطة، ويأمل في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في الصدارة.

أما النادي الأهلي، فيحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، ويسعى لحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق والضغط على المتصدر في صراع القمة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

من المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز أمام الأهلي يوم السبت المقبل، في تمام:

الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة