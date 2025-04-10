جولة رئيس الوزراء في محافظة أسيوط يبدأها بتفقد مستشفى منفلوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 11:33 صباحاً -

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء فى بداية جولته بمحافظة أسيوط، مستشفى منفلوط.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسيوط.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه بمطار أسيوط الدولي اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته اليوم كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشرييني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالمحافظة بالإشارة إلى حرصه على مواصلة الجولات التفقدية بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات والمجالات الصحية والتعليمية، ومشروعات المرافق والصرف الصحي وغيرها، وذلك في إطار السعي الدائم للقيام بمثل هذه الزيارات الميدانية؛ للوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تواجه التنفيذ لدفع العمل بها، حتى يتسنى دخولها حيز التشغيل، واستفادة المواطنين بها.