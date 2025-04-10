مصرع عنصر وضبط 3 شديدي الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 11:33 صباحاً - وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم تنسيقاً وقطاعى (الأمن العام - الأمن المركزى) حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرع زعيم التشكيل وضبط باقى العناصر ، وبحوزتهم (10 كيلو جرام من مخدر الآيس –– بندقية آلية – فرد محلى).

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة ( 5,5 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.