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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أبريل 2025 11:08 مساءً - سي إن بي سي_ قالت وزارة المالية الصينية إنها ستفرض تعرفات جمركية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من أمريكا اعتباراً من 10 أبريل، وذلك في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.
ودعت وزارة المالية الصينية الولايات المتحدة إلى “الإلغاء الفوري لإجراءاتها الجمركية الأحادية، والعمل على حل الخلافات التجارية عبر التشاور على أساس من المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة”.
وانتقدت الوزارة بشدة قرار واشنطن بفرض تعرفات إضافية بنسبة 34% على الواردات من الصين –ما يرفع إجمالي الرسوم الأمريكية المفروضة على البلاد إلى 54%– واعتبرته “مخالفاً لقواعد التجارة الدولية”، و”يمسّ بشكل خطير بالمصالح الصينية”، فضلاً عن تهديده لـ”النمو الاقتصادي العالمي واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد”.
وقد تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل حاد عقب هذا الإعلان، حيث انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 4.5% بحلول الساعة 11:27 صباحاً بتوقيت لندن، مواصلاً خسائره المبكرة، في حين هوى قطاع البنوك الأوروبي بأكثر من 9.5%.
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