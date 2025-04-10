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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: تعليق الرسوم الجمركية 90 يوما على التعريفات المضادة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 09:14 صباحاً - العربية نت – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على التعريفات المضادة البالغة 10%.
وأضاف ترامب: “علقت الرسوم الجمركية مؤقتا على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي ضدنا”.
وردّت الصين مجدداً على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية برفع رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى أكثر من 80%.
أعلن مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية سترتفع من 34% إلى 84% اعتباراً من 10 أبريل، وفقاً لترجمة الإعلان.
يأتي هذا بعد أن دخلت أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية – والتي رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى أكثر من 100% – حيز التنفيذ في بداية 9 أبريل، وفقًا لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
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وفي تطور آخر للحرب التجارية، وضعت وزارة التجارة الصينية 6 كيانات أمريكية في قائمة الشركات غير الموثوقة.
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