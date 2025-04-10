العالم اليوم - حلم قد يتحقق.. بحث إقامة عرض عسكري في عيد ميلاد ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 08:18 صباحاً - تجري الإدارة الأميركية مناقشات مبكرة بشأن تنظيم عرض عسكري ضخم في العاصمة الأميركية هذا الصيف، وهو حلم يراود الرئيس دونالد ترامب منذ زمن طويل.

كان عمدة العاصمة موريل باوزر قد صرح الإثنين أن الإدارة الأميركية تواصلت مع إدارة المدينة بشأن تنظيم عرض في 14 يونيو سيمتد من أرلينغتون بولاية فيرجينيا، حيث تقع وزارة الدفاع (البنتاغون) ومقبرة أرلينغتون الوطنية، عبر نهر بوتوماك إلى واشنطن العاصمة.

ويجري الجيش مناقشات مبكرة بشأن إمكانية إضافة عرض عسكري إلى احتفال بالذكرى الـ250 لتأسيسه، والذي يُقام في 14 يونيو، ووفقا لمسؤول دفاعي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات لا تزال جارية ولم يتم بعد اتخاذ أي قرارات.

ويصادف يوم 14 يونيو أيضا عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين.

وأعلن البيت الأبيض في بيان له بأنه "لم يتم التخطيط لإقامة عرض عسكري".

في ولايته الأولى، اقترح ترامب إقامة عرض عسكري ضخم في الولايات المتحدة بعد أن شاهد عرضا في فرنسا بمناسبة يوم الباستيل عام 2017.

لكن لم يتم إقامة هذا الحدث بسبب التكاليف المرتفعة المتوقعة، والتي تم تقديرها بـ92 مليون دولار، بالإضافة إلى التوقف اللوجستي.