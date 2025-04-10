مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات…

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  • الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… 1/10
  • الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… 2/10
  • الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… 3/10
  • الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… 4/10
  • الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… 5/10
  • الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… 6/10
  • الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… 7/10
  • الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… 8/10
  • الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… 9/10
  • الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 09:14 صباحاً - سمر السيد – صوّتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم لصالح مقترح المفوضية الأوروبية بفرض تدابير تجارية مضادة ضد الولايات المتحدة.

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وأوضح البيان المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي أن تصويت الدول الأعضاء اليوم بالموافقة يعني أنه بمجرد انتهاء الإجراءات الداخلية للمفوضية، ونشر قانون التنفيذ، ستدخل التدابير المضادة حيز النفاذ، وسيبدأ تحصيل الرسوم الجمركية اعتبارًا من 15 أبريل الجاري.

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جاء مقترح المفوضية ردًا على قرار الولايات المتحدة في مارس الماضي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الرسوم الجمركية الأمريكية غير مبررة ومضرة، وتُلحق ضررًا اقتصاديًا بالطرفين، وكذلك بالاقتصاد العالمي.

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وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تفضيله الواضح للتوصل لنتائج تفاوضية مع الولايات المتحدة، تكون متوازنة ومفيدة للجانبين

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وأوضح أنه يمكن تعليق هذه التدابير المضادة في أي وقت، إذا وافقت الولايات المتحدة على نتيجة تفاوضية عادلة ومتوازنة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم على فرض رسوم جمركية انتقامية تطال بضائع أمريكية بقيمة تُقدَّر بحوالي 21 مليار يورو (23.2 مليار دولار)، رداً على الرسوم البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأمريكب دونالد ترامب الشهر الماضي على صادرات الصلب والألمنيوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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