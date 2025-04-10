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وزير الخارجية يؤكد فى اتصال هاتفى مع نظيره الإيرانى على ضرورة ضبط...

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وزير الخارجية يؤكد فى اتصال هاتفى مع نظيره الإيرانى على ضرورة ضبط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 08:25 صباحاً - جرى اتصال هاتفى يوم الاربعاء ٩ ابريل بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السيد "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول المستجدات المتسارعة بالإقليم وأهمية احتواء التصعيد بالمنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في زيادة التوترات في الإقليم. وتناول فى هذا السياق التطورات في البحر الأحمر، حيث أكد على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادى انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد.

كما تناول الاتصال التطورات فى قطاع غزة، حيث تناول الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والعمل على احتواء التصعيد الراهن.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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