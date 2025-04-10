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نعرض لكم الان تفاصيل خبر منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 09:14 صباحاً - وكالات – قالت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء إن التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي إلى تراجع في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 80%.
وجاء في بيان المنظمة: “إن هذا النهج القائم على الرد بالمثل بين أكبر اقتصادين في العالم، واللذين يشكلان معًا نحو 3% من التجارة العالمية، ينطوي على تداعيات أوسع قد تلحق ضررًا بالغًا بالتوقعات الاقتصادية العالمية”.
وأضاف البيان أن تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين متنافستين بهذا الشكل يمكن أن يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة تقترب من 7%.
وقد صدر هذا التقدير المبدئي في وقت رفع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات من الصين، بينما أعلن تعليق بعضها الآخر لمدة 90 يومًا.
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