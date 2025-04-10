مال وأعمال

منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج…

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  • منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج… 3/10
  • منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج… 4/10
  • منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج… 5/10
  • منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج… 6/10
  • منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج… 7/10
  • منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج… 8/10
  • منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج… 9/10
  • منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر منظمة التجارة: التوترات المتصاعدة تهدد بانخفاض الناتج… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 09:14 صباحاً - وكالات – قالت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء إن التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي إلى تراجع في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 80%.

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وجاء في بيان المنظمة: “إن هذا النهج القائم على الرد بالمثل بين أكبر اقتصادين في العالم، واللذين يشكلان معًا نحو 3% من التجارة العالمية، ينطوي على تداعيات أوسع قد تلحق ضررًا بالغًا بالتوقعات الاقتصادية العالمية”.

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وأضاف البيان أن تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين متنافستين بهذا الشكل يمكن أن يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة تقترب من 7%.

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وقد صدر هذا التقدير المبدئي في وقت رفع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات من الصين، بينما أعلن تعليق بعضها الآخر لمدة 90 يومًا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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