العالم اليوم - كبير الداعمين.. مايك هاكابي سفيرا جديدا لواشنطن لدى إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر كبير الداعمين.. مايك هاكابي سفيرا جديدا لواشنطن لدى إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 08:18 صباحاً - صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين مايك هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي سبق أن تحدث عن حق إلهي لإسرائيل في الضفة الغربية، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وسيتوجه هاكابي إلى السفارة الأميركية في القدس، بينما تستولي إسرائيل على مساحات واسعة من قطاع غزة ضمن حملتها العسكرية المتجددة التي حظيت بمباركة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ على أساس حزبي إلى حد كبير، حيث أيد 53 سناتورا تثبيت مرشح ترامب بينهم ديمقراطي واحد هو جون فاترمان.

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى الاتصال بهاكابي لتهنئته، واصفا إياه بأنه "صديق حقيقي للدولة اليهودية".

وفي منشور على منصة إكس، أعرب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن في الضفة الغربية، عن أمله في العمل مع هاكابي على "الدفع إلى الأمام بقيمنا وأهدافنا المشتركة".

وصرح ترامب للصحفيين بعد التصويت بأن هاكابي "سيكون سفيرا عظيما لإسرائيل"، متوقعا له "تحقيق النجاح" في مهمته.

ويعد هاكابي، القس المعمداني الذي تولى منصب حاكم ولاية أركنسو، من المؤيدين الصريحين لإسرائيل ولدعوات ضمها الضفة الغربية.