نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تبحث مع أمازون العالمية زيادة استثماراتها في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أعرب رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لدعم جهود واستثمارات شركة أمازون في مصر.

وثمّن مدبولي، خلال لقائه دوغ هيرينغتون الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية والوفد المرافق مساء اليوم، دور الشركة في دعم التجارة الرقمية.

وبدوره، عبّر الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية عن تقديره العميق للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية لأعمال أمازون في مصر.

وأشار إلى المحطات البارزة التي شهدها هذا التعاون، ومنها افتتاح مركز تنفيذ الطلبات بمدينة العاشر من رمضان، وإطلاق مركز خدمة العملاء الذي يعد الأكبر في المنطقة.

وقال دوغ هيرينغتون: “نُؤمن بأن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا ذا إمكانات هائلة. ونحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية وتوفير فرص العمل، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع الحكومة المصرية لدعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي”.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية: “نعمل على تمكين آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو من خلال منصتنا الرقمية، ونأمل أن نواصل العمل مع الحكومة لتسهيل الإجراءات وتحفيز المزيد من الشركات المحلية على الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي”.

ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، حرص الحكومة على دعم التجارة الرقمية، مشيرًا إلى عزم وزارة الاستثمار دراسة جميع الأفكار المقترحة من الشركة لدعم استثماراتها في مصر، وتعزيز مجال التجارة الرقمية.

وأوضح الوزير أن التعاون مع الشركة يمكن أن يسهم كذلك في تحقيق الشمول المالي عبر تشجيع المزيد من الشركات والأفراد على الاندماج في التجارة الرقمية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها الرغبة في تعزيز التعاون مع الشركة، لاسيما أن التجارة الرقمية ستعزز من إجراءات الشمول المالي.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، خبرات مصر في مجال التجارة الرقمية، وما يمكن تحقيقه من خلال التعاون مع شركة أمازون في هذا الصدد.

وخلال اللقاء، عرض وفد أمازون خطط التوسع المستقبلية التي تهدف إلى تعميق حضور الشركة وتعزيز دور مصر كمحور إقليمي للتجارة الرقمية، فضلًا عن الفرص الواعدة لدعم التحول الرقمي للتجارة التقليدية، حيث أكد مسئولو أمازون استعدادهم لدعم دمج المتاجر التقليدية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المُشترك وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة.

كما أعرب هيرينغتون عن تطلعه لاستمرار هذه الشراكة المُثمرة بين أمازون والحكومة المصرية في المرحلة القادمة.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء استمرار دعم الحكومة المصرية لتواجد شركة أمازون في السوق المصرية، واستعدادها لمناقشة أية مقترحات لزيادة استثمارات الشركة في مصر.