الفنان محمد جمعة يطمئن جمهوره بعد شائعة وفاته

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - حالة من الجدل أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب منشور للفنان صلاح عبدالله، بعدما قام بنشر نعى وفاة محمد جمعة، ولكن عند نشره النعي فقد أخطأ فذكر حساب الفنان محمد جمعة وليس الشاعر محمد جمعة، مما أثار جدلًا واسعًا حول وفاة الأخير.

وطمأن محمد جمعة جمهوره ومتابعيه عليه، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، قائلا: "الأصدقاء الأعزاء،والجمهور العظيم، انا بخير ولا صحه، لشائعة وفاتي وغدا إن شاء الله هاطلع لايف على صفحتي الرسميه شكرا لك من تكرم بالاطمئنان".