نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد ضد الهلال في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره فريق الاتحاد، اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق الهلال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال في دوري روشن

ومن المتوقع أن يبدأ نادي الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: الشنقيطي، سعد الموسى، دانيلو بيريرا، حسن كادش.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار.

خط الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي، ستيفين بيرجوين.

موعد مباراة الاتحاد أمام الهلال في دوري روشن

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الاتحاد، عبر قناة SSC الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.