نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال كريم فهمي عن زوجته وياسمين عبد العزيز؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الفنان كريم فهمي بزوجته دانية البناوي خلال تصريحات تلفزيونية.

وقال كريم فهمي: "دانية دي أفضل شخصية في حياتي كلها.. بدأنا حياتنا مع بعض من تحت الصفر، وهي بنت ناس ومتربية وأهلها بشوات، ووقفت جنبي في أصعب الأوقات، واستحملت حاجات مقرفة، دي تتشال على الراس، هذا التصريح يعكس الدعم الكبير الذي وجده كريم من زوجته خلال مسيرته الفنية والحياتية".

كريم فهمي لـ ياسمين عبد العزيز انتي بالف راجل



وفي سياق آخر، أشاد كريم فهمي بالفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تجمعه بها علاقة صداقة قوية، فقد وصفها بأنها بنت بألف راجل.. وقال: دي حاجة الناس كلها تعرفها، بس أنا بأكدها.

تفاصيل تعاون كريم فهمي وياسمين عبد العزيز



وعلى صعيد آخر، يشارك كريم فهمي في موسم رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل وتقابل حبيب، ويعمل صناع العمل حاليا، على التعاقد مع باقي أبطال المسلسل، وهو من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.



آخر تعاون كريم فهمي وياسمين عبد العزيز



وسبق وتعاون كريم فهمي وياسمين عبد العزيز في موسم رمضان لعام 2020، من خلال مسلسل ونحب تاني ليه، وحقق العمل نجاحا كبيرا، إذ شارك في بطولته كل من الفنانة سوسن بدر، شريف منير، إيهاب فهمي، إسلام جمال، علا رشدي، وفاء سالم، إيمان السيد، وآخرين، والعمل من إخراج مصطفى فكري.