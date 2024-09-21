نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره فريق الاتحاد، اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق الهلال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد في دوري روشن

ومن المتوقع أن يبدأ نادي الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ماركوس ليوناردو.

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش.

موعد مباراة الاتحاد أمام الهلال في دوري روشن

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الاتحاد، عبر قناة SSC الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.