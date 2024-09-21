التعليم العالي: جامعة برج العرب التكنولوجية تدشن المجلس الاستشاري التكنولوجي للصناعة والصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية انضمام الجامعات المصرية للتحالفات على مستوى الأقاليم الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية المختلفة، تماشيًا مع تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وفي هذا الإطار، دشنت جامعة برج العرب التكنولوجية، المجلس الاستشاري التكنولوجي للصناعة والصحة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وذلك ضمن تحالف الإقليم الشمالي.

ووقعت جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون للانضمام للمجلس الاستشاري التكنولوجي للصناعة والصحة، لتكون خطوة هامة لتطوير منظومة التعليم الفني والمجال الصناعي والاستثماري.

وقع بروتوكولات التعاون كل من الدكتورة رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ونائب الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري، والدكتور علي عيسى رئيس لجنة الصحة بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة السرايا سكان، والدكتور علاء عرفة عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس اللجنة الصناعية بجمعية رجال الاعمال بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية والرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري، أهمية التعاون والشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص، للمساهمة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال توفير فرص تدريب عملي للطلاب في بيئة العمل الحقيقية، وتعزيز قدراتهم العملية والمهنية، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي من خلال التعاون في المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والصحي، وكذلك تنظيم ورش عمل وندوات تدريبية، والاستفادة من خبرات الكوادر العاملة في الشركات والمصانع، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تطوير المجتمع.