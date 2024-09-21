شهداء بقصف للعدو على وسط غزة
استشهد، فجر اليوم السبت، أربعة فلسطينيين، في قصف للعدو الصهيوني، وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الإسعاف انتشلت أربعة شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف صاروخي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفي جنوبي القطاع، قصفت المدفعية الصهيونية منازل الفلسطينيين في حي الجنينة شرق مدينة رفح.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر من 2023، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض بسبب القيود الصهيونية وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.
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