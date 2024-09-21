العالم اليوم - رويترز: إيران لم تسلم روسيا منصات صواريخ باليستية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، السبت، أن إيران لم ترسل إلى روسيا منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي سلمتها إلى روسيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن إيران لم ترسل منصات الإطلاق المتنقلة مع الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إن طهران سلمتها لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وأضافت المصادر، وهي دبلوماسي أوروبي ومسؤول مخابرات أوروبي ومسؤول أميركي، أنه لم يتضح سبب عدم إرسال إيران منصات إطلاق الصواريخ فتح-360، مما يثير تساؤلات حول موعد استخدام تلك الصواريخ وما إن كان سيتم إطلاقها.

وقال المسؤول الأميركي، إن إيران لم تسلم منصات الإطلاق في وقت إعلان الولايات المتحدة عن تسليم طهران للأسلحة، فيما توقع مسؤول المخابرات الأوروبي ألا تسلم إيران منصات الإطلاق.

ونقلت الوكالة عن خبيرين أن هناك عدة أسباب وراء عدم إرسال منصات الإطلاق، أحدها أن روسيا ربما تخطط لتعديل شاحنات لحمل الصواريخ كما فعلت إيران.

كما يوجد سبب آخر هو أن إيران من خلال حجب منصات الإطلاق تتيح مساحة لإجراء محادثات جديدة مع القوى الغربية لتخفيف التوترات.

وتنفي طهران تزويد موسكو سواء بالصواريخ أو بآلاف الطائرات المسيرة التي قال مسؤولون من كييف والغرب إن روسيا تستخدمها ضد أهداف عسكرية ولتدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك شبكة الكهرباء في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 10 الجاري إن إيران سلمت صواريخ فتح-360 إلى روسيا و"من المرجح أن تستخدمها في غضون أسابيع ضد أوكرانيا".

وسيشكل هذا النوع من الصواريخ تحديا إضافيا لأوكرانيا التي تعمل باستمرار على تكييف دفاعاتها الجوية مع الوسائل المتطورة للقوات الروسية.

وبحسب وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية للأنباء، فإن الصاروخ ينطلق بسرعة تعادل 4 أمثال سرعة الصوت عند الاقتراب من الأهداف.