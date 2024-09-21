انت الأن تتابع خبر شركة "JLL" تنفذ مشروعات عقارية تحت الإنشاء بتكلفة 1.4تريليون دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق سوق العقارات في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظًا في خلال العام الحالي 2024 ، بدعم من المبادرات الحكومية والقطاع الخاص.

وقد علق "سعود السليماني" المدير الإقليمي لـ "JLL" في السعودية أن المملكة لديها أكبر حجم مشاريع عقارية تحت الإنشاء على مستوى العالم تقدر بحوالي 1.4 تريليون دولار ، حيث شهدت قطاع الوحدات السكنية في الرياض وجدة بداية قوية في 2024 بحوالي 27.5 ألف وحدة سكنية من خلال "روشن والوطنية للإسكان".

إذ تم تسليم ما يقرب من 16 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 في مدينة الرياض ليبلغ إجمالي المعروض نحو 1.5 مليون وحدة ، بينما في جدة تم تسليم 11 ألف وحدة سكنية ليبلغ المعروض نحو 900 ألف وحدة.

كما أشار "السليماني" إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في الرياض بشكل أكبر من مدينة جدة يرجع إلى تكلفة الأراضي، وكذلك تكلفة التطوير وارتفاع الطلب مع نقل المقرات الإقليمية للشركات.

واستطرد "السليماني" في حديثه قائلًا:"هناك عاملان ساهما في تراجع تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع وهما الدعم الحكومي مثل برنامج سكني، و مشاريع البيع على الخارطة".

وبالرغم من هذا النمو السريع والملحوظ في مجال سوق العقارات في المملكة إلا أنه يوجد العديد من التحديات التي تواجه المطورين في هذا المجال منها:

زيادة تكاليف الأراضي خاصة في الرياض.

تقلب تكاليف البناء.

ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى صعيد آخر فقد شهدت الرياض تسليم ما يقرب من 52 ألف متر مربع من مساحات المكاتب ، ما رفع إجمالي المعروض في السوق إلى 5.2 مليون متر مربع.