انت الأن تتابع خبر تنسيق كامل لنقل المولد إلى الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم نادي الشباب والمنتخب السعودي فهد المولد وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في الإمارات يوم الخميس الماضي.

وكان فهد المولد قد تعرض لحادث سقوط من الطابق الثاني أثناء وجوده في منزله بدبي في مدينة الإمارات،وقد كشفت الفحوصات الطبية التى خضع لها بعد أن تم نقله إلى أحد المستشفيات في دبي عن وجود تهشم في الجمجمة وكسور بالعمق والحالة أصبحت حرجة.

وبحسب بعض المصادر فإن القنصلية السعودية في دبي سوف تقوم بالتنسيق مع المستشفى لنقل فهد المولد بطائرة إخلاء طبي إلى العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب نفس المصدر فإن قرار نقل المولد سوف يعتمد على استقرار حالة اللاعب التي لا تزال حرجة جداً،وكانت القنصلية السعودية قد حاولت في وقت سابق نقل المولد إلى الرياض إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل في ظل صعوبة حالته الصحية.