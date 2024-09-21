نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ريال مدريد يخطط لضم نجم بايرن ميونخ في صيف 2025 وتشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 21-09-2024 في السطور التالية:

ريال مدريد يخطط لضم نجم بايرن ميونخ في صيف 2025



يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لاستقطاب أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني إلى صفوفه في فترة انتقالات صيف العام المقبل 2025، من أجل تعزيز صفوف الفريق الملكي.

أكدت شبكة “ريليفو” الإسبانية إلى إن إدارة ريال مدريد لا زالت مهتمة بضم الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ، رغم قرار بقاء الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر الفريق.

وأوضحت الشبكة الإسبانية إن ريال مدريد يخطط لتأمين مركز الظهير الأيسر من خلال تمديد عقد ميندي حتى عام 2027، والتعاقد مع ديفيز في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا الكيني في دوري الأبطال.. ظهور يوسف أيمن

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

وسيشهد لقاء الأهلي وجورماهيا الكيني اليوم السبت، ظهور مميز لبعض العناصر الجديدة في فوف المارد الأحمر|، والذي تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تقام أحداث المباراة التي تجمع بين الأهلي وجورماهيا في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت الموافق 21 سبتمر الجاري.