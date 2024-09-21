تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا الكيني في دوري الأبطال.. ظهور يوسف أيمن

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

وسيشهد لقاء الأهلي وجورماهيا الكيني اليوم السبت، ظهور مميز لبعض العناصر الجديدة في فوف المارد الأحمر|، والذي تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

تقام أحداث المباراة التي تجمع بين الأهلي وجورماهيا في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت الموافق 21 سبتمر الجاري.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي، في حضور جماهيري واسع.

ويسعى الأهلي لتكرار تفوقه بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، ليقترب من التأهل لدور المجموعات في البطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا

من المتوقع أن تشهد تشكيلة الأهلي بعض التغييرات، أبرزها مشاركة مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي، ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، يوسف أيمن، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة"، عمرو السولية، وأكرم توفيق.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود كهربا، ورضا سليم.

وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

