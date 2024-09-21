ناتشو يحصد جائزة جديدة في دوري روشن السعودي

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رياض - احمد صلاح - حصد النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز قائد نادي القادسية جائزة جديدة في دوري روشن السعودي للمحترفين،وذلك بعد التألق اللافت للنظر خلال مباراة فريقه مع نادي الأخدود في الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي.

وكان نادي القادسية قد تعادل مع نادي الأخدود مساء الخميس الماضي بنتيجة ٠/٠،في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي،وعلى الرغم من ذلك قاد ناتشو دفاع القادسية للخروج بشباك نظيفة للمرة الثالثة هذا الموسم،وكانت شباك الفريق قد اهتزت مرة وحيدة أمام نادي الشباب بنتيجة ٠/١ وهي المباراة التى خسرها القادسية.

وقد أعلنت رابطة الدوري السعودي عبر حسابها على منصة التواصل الإجتماعي X عن فوز ناتشو بجائزة رجل مباراة الأخدود بتصويت الجماهير،وكان المدافع الإسباني قد لعب المباراة كاملة لمس خلالها الكرة ٦٢ مرة واستخلصها من الخصم ٦ مرات،كما مرر ناتشو ٤٥ تمريرة صحيحة من أصل ٤٨ بدقة تمرير بلغت نحو ٩٤%،وقد فقد الكرة ٤ مرات.