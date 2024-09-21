نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يوجد ازالات جديدة في جدة 2024 بأمر ملكي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشغل المواطنين في جدة خلال هذه الفترة العديد من التساؤلات حول احتمالية وجود عمليات إزالة جديدة في المدينة، حيث يشعر البعض بالقلق بشأن إمكانية إدراج مناطقهم في مراحل الإزالة المستقبلية. ولتخفيف هذا القلق، قامت أمانة جدة بالتوضيح والإجابة على تلك التساؤلات، لتبيّن الحقيقة بشأن ما يتم تداوله من أخبار حول عمليات الإزالة، وهل هي فعلًا قائمة أم مجرد شائعات.

هل هناك إزالات جديدة في جدة؟

أوضحت أمانة جدة أنه لا توجد أي خطط حالية لإجراء إزالات جديدة أو إعادة عمليات الهدم في أي منطقة من المدينة. لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير التي هدفت إلى إزالة العشوائيات من أجل تحسين المظهر الحضري للمدينة وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المتضررة، والقضاء على المشاكل المرتبطة بتلك العشوائيات.

كيفية الاستعلام عن التعويضات في جدة

توفر الحكومة السعودية طريقة بسيطة للمواطنين المتضررين للاستعلام عن تعويضات الإزالات السابقة في جدة. يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أمانة جدة. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة السر. اختيار "الخدمات الإلكترونية" من القائمة الرئيسية. النقر على "خدمات التطوير في المناطق العشوائية". اختيار "الاستعلام عن تعويض قرار الإزالة". إدخال رقم الطلب والضغط على "بحث". قراءة تفاصيل التعويض وحالة الطلب وتاريخ الصرف.

موعد صرف التعويضات

أعلنت أمانة جدة أن التعويضات تم صرفها لبعض المواطنين وفقًا للمناطق التي تم إزالة منازلهم فيها ومدى توفر المستندات اللازمة. تم صرف التعويضات في أشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر، بقيمة إجمالية تقارب 8 مليارات ريال. كما أنه من المقرر صرف دفعات جديدة في أكتوبر ونوفمبر بقيمة تصل إلى 9 مليارات ريال، وسيتم تحويل المبالغ مباشرة إلى المستفيدين.