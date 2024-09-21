نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق جورماهيا الكيني، اليوم السبت 21 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يهزم جورماهيا

وحقق فريق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب ضد فريق جورماهيا الكيني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأخير.

الأهلي ضد جورماهيا

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي وجورماهيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الأهلي وجورماهيا عبر قنوات أم بي سي مصر وأون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.