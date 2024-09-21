تعرف على سيمون.. الموهوبة التي لا تتكرر كثيرًا

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة سيمون، جمهورها ومتابعيها منشورًا لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

الفنانة سيمون

و علقت عليه قائلة: “الفنانة سيمون هي نموذج حي لفكرة الفنانة الشاملة اللى وحشنا.. بتغني وصوتها حلو جدًا بالمناسبة وعملت 6 ألبومات غنائية، ومليون% هتكون على الأقل فاكر أغانى إتنين منهم زى „مش نظرة وإبتسامة“، „بتكلم جد“، ألو.. وبتمثل تراجيدى (شوف دور „سيجريس“ فى „فارس بلا جواد“)، وكوميدي (شوف أدوارها فى مسرحيات „كارمن“، „لعبة الست“، „سكة السلامة“).. كل ده بتعمله بتمكن يخلّيك محتار هى مين فيهم لأنها متميزة فيهم بنفس الدرجة!..".

و تابعت: "ده مش غريب لأن إحنا بنتكلم عن فنانة إتعاملت مع ناس بحجم „فاتن حمامة“، „يحي الفخراني“، „محمد صبحي“، „حميد الشاعري“، „عمرو دياب“، محمود مرسي“.. متخيل التشكيلة؟.. كوكبة تديك فكرة إنك قدام نموذج إتأسس صح.. هى بتقول عن تجربتها مع كل الأساتذة دول إن الشغل مع الكبار بيخلق متعة أكبر وبينمي روح المنافسة الجميلة عند الفنان عشان يخّرج أحسن ما عنده قدام الشاشة..".

و أضافت: "سيمون عندها ميزة عبقرية وأحيانًا بتبقي عيب.. الميزة إنها مش بتقدم دور إلا لما تشوف نفسها فيه ويكون شاددها.. بكل تفاصيل شخصية الدور وحتى الراحة فى التعامل مع الورق المكتوب والكاتب والمخرج وباقى الكرو!.. مش من نوعية الفنانين اللى بلغة السوق بينحتوا فى مليون مسلسل وفيلم لمجرد التواجد وخلاص.. لأ هي عارفة هى عايزة تعمل إيه حتى لو ده كان سبب إنها فترات كتيرة ماتلاقيش اللى يناسبها.. أما عيب الميزة دى واللى „سيمون“ مش شايفاه عيب ولا حاجة وهو إنها بسبب وجهة نظرها دى خسرت فلوس كتير وأدوار بس فى المقابل كسبت إحترام وثقة الناس فى اللى هتقدمه!..".

و واصلت: "سيمون بتقول فى حوار صحفى معاها إن مثلها الأعلى هى الفنانة „فاتن حمامة“!.. بتقول عنها كمان إنها أمها التانية!.. كان من حُسن حظ „سيمون“ إنها إشتغلت مع „فاتن“ فى بداية مشوارها الفني فى فيلم (يوم مر ويوم حلو) سنة 1988.. بتقول إنها إتعلمت منها التواضع والبعد عن الغرور المزيف والإلتزام فى المواعيد وعد الرد على أى شائعة والتركيز فى الشغل وبس.. حتى لما كانت „سيمون“ متخوفة شوية بسبب إسمها اللى ممكن يكون صعب شوية على سمع المشاهد العربي والمصرى؛ „فاتن“ قالتلها: (إسمك من فنك وأعمالك الحلوة هى اللى هتخلّى الجمهور يحفظ إسمك مهما كان صعب فى الأول على ودانهم)..".

و اختتمت: "خسرنا كتير لما „سيمون“ غابت عننا فترة.. بس إنبسطنا أكتر لما شوفناها تاني فى مسلسلات زى „الأب الروحي“، „بين السرايات“، و“الكبريت الأحمر 2“، وغيرهم.. ولسه برضه منتظرين نشوفها منورة فى حاجات أكتر.. „سيمون“ مُبهجة وصاحبة طلة خفيفة، ومؤثرة على الشاشة.. خلطة فن معجون موهبة مش سهل تلاقيها عند أى حد دلوقتي.".

آخر أعمال الفنانة سيمون

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون الدرامية هو مسلسل "صيد العقارب" التي تدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي درامي مليئ بالغموض التي يجذب الجمهور لمتابعة الحلقات.



طاقِم عمِل مسلسل "صيد العقارب"

يشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" نخبة من النجوم ومنهم: غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، ومحمود عبد المغني كضيف شرف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.