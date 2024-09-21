نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يستعد لمواجهة الهلال الليبي بمعسكر مغلق ببرج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي في معسكر مغلق بأحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق هذه المباراة غدًا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يهدف الجهاز الفني بقيادة علي ماهر إلى الحفاظ على تركيز اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهلهم إلى الدور المقبل.

وتأتي هذه المباراة بعد انتهاء لقاء الذهاب بتعادل سلبي في ليبيا، وهو ما يجعل النادي المصري مطالبًا بتحقيق الفوز على أرضه.



أدي الفريق البورسعيدي تدريبات مكثفة علي الاساليب الهجومية والتركيز على استغلال الفرص المتاحة، حيث يسعى علي ماهر إلى تحسين الأداء الجماعي وضبط خط الدفاع لمواجهة أي هجمات مرتدة من الفريق الليبي.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيمي المغربي المكون من حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

