نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 21-9-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب الرياضية اليوم السبت، مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره وست هام يونايتد، كما يواجه ليفربول منافسه برنموث في مباراة من العيار الثقيل.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

وست هام يونايتد ضد تشيلسي في تمام الساعة 2:30 ظهرا.

في تمام الساعة 2:30 ظهرا. أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة 5 مساء.

في تمام الساعة 5 مساء. فولهام ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 5 مساء.

في تمام الساعة 5 مساء. ليفربول ضد بورنموث في تمام الساعة 5 مساء.

في تمام الساعة 5 مساء. ساوثهامتون ضد إبسويتش تاون في تمام الساعة 5 مساء.

في تمام الساعة 5 مساء. توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد في تمام الساعة 5 مساء.

في تمام الساعة 5 مساء. ليستر سيتي ضد إيفرتون في تمام الساعة 5 مساء.

في تمام الساعة 5 مساء. كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساء.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة الخامسة اليوم

1- مانشستر سيتي: 12 نقطة

2- أرسنال: 10 نقاط

3- نيوكاسل يونايتد: 10 نقاط

4- ليفربول: 9 نقاط

5- أستون فيلا: 9 نقاط

6- برايتون: 8 نقاط

7- نوتينجهام فورست: 8 نقاط

8- تشيلسي: 7 نقاط

9- برينتفورد: 6 نقاط

10- مانشستر يونايتد: 6 نقاط

11- بورنموث: 5 نقاط

12- فولهام: 5 نقاط

13- توتنهام: 4 نقاط

14- وست هام: 4 نقاط

15- ليستر سيتي: نقطتين

16- كريستال بالاس: نقطتين

17- إبسويتش تاون: نقطتين

18- وولفرهامبتون: نقطة واحدة

19- ساوثهامبتون: دون نقاط

20- إيفرتون: دون نقاط