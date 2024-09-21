نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب الإيطالية، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 العديد من المباريات المثيرة في بطولة الدوري الإيطالي، أبرزها مواجهة يوفنتوس ضد نابولي في قمة مباريات اليوم، بالإضافة إلى ليتشي ضد بارما.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

فينيزيا × جنوى

من المقرر أن تقام مباراة فينيزيا ضد جنوى في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وبالتحديد قناة AD Sports 1 HD.

يوفنتوس × نابولي

من المحدد أن تنطلق صافرة بداية القمة الإيطالية بين يوفنتوس ونابولي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وبالتحديد قناة AD Sports 1 HD.

ليتشي × بارما

من المنتظر أن تبدأ مباراة ليتشي ضد بارما في تمام الساعة 9:45 مساءً عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وبالتحديد قناة AD Sports 1 HD.