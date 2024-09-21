نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال ضد الاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تشكيلة فريقه الذي ستخوض مواجهة القمة أمام اتحاد جدة، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال



يلتقى الزعيم مع العميد، مساء، اليوم، السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 على ملعب "الملز"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين ومكة المكرمة والقاهرة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

في خط الوسط: محمد كنو، سيرجي سافيتش، ماركوس ليوناردو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.

وتنقل مباراة الهلال ضد الاتحاد، في الجولة الرابعة من دوري روشن، على قناة « Scc» السعودية الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا