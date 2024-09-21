أسماء جلال تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة صيفية لافتة.

وأرتدت الفنانة أسماء جلال، فستان عاري من الصدر مشجر و مميز وأنيق ممتزج بألوان صيفية ليكشف عن جمالها ورشاقتها اللافتة.

اختارت الفنانة أسماء جلال، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت أسماء جلال، علي الاكسسورات الفضي وفي المكياج الذي يليق مع ملامحها واطلاتها مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه الذي يبرز جمال أنوثتها.