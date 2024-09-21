انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا .. إليكم ترددات القنوات المفتوحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 مع نظيره جورماهيا الكيني في إياب دور لـ32 من بطولة دوري أطال إفريقيا بنستختها الحالية 2024 -2025، حيث تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولى ، حيث يدخل المارد الأحمر بعد الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب بالعاصمة نيروبي، سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو “هدفين” ورامي ربيعة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيافي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

وتقوم مجموعة بي أن سبورت بنقل أحداث مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا على قناة أبوظبي الرياضية التي قامت بنقل مباراة الذهاب، كما أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن حصولها على حقوق نقل اللقاء، بالتحديد، ستكون قناة أون تايم سبورت1 هي الناقلة الحصرية للمباراة على النايل سات

تردد أون تايم سبورت الناقلة للمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر قناة أون تايم سبورتس 1 من أهم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا، إذا كنت ترغب في متابعة المباراة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي: