انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم السبت 21 سبتمبر.. الأرصاد تكشف تفاصيل بداية فصل الخريف 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت 21 سبتمبر أجواء حارة على أغلب أنحاء الجمهورية نهارا، ومائل للحرارة رطب ليلا، حيث تشهد البلاد موجة حارة بدأت اليومين الماضيين وكانت ذروتها أمس الجمعة ووصلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

حالة الطقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، موضحة أن أمس كان ذروة الموجة الحارة ولكن اليوم تختلف مصادر الكتل الهوائية مع وجود امتداد منخفض جوي، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا اليوم من 4 إلى 6 درجات على مختلف المحافظات، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم السبت 34 درجة، مع استمرار ارتفاع الرطوبة، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، وتبقى شديدة الحرارة على محافظات الصعيد.

فصل الخريف 2024

ونوهت بأن غدا الأحد 22 سبتمبر هو البداية الرسمية لفصل الخريف، وسيتزامن معه مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة، حيث تتراوح قيم درجات الحرارة على مدار الأسبوع ما بين 32 إلى 33 درجة، حيث تسود أجواء خريفية.

فرص سقوط الأمطار