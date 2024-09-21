انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21 أغسطس .. ارتفاع 35 جنيهًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، في محلات الصاغة بجميع أنحاء الجمهورية بنحو 35 جنيها ، بدعم من أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية التي واصلت ارتفاعها ، لتسجل مستويات تاريخية بدعم أساسي من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قبل يومين انتهاء دورة التشديد النقدي في أكبر اقتصاد بالعالم.

وتشير شعبة الذهب

إلى أن الأوقات الحالية، التي تشهد ارتفاعات سريعة في الأسعار، لا يٌنصح بالشراء خلالها إلا بعد استقرار الأسعار، حتى لو كانت مرتفعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار غالبًا ما يتبعه تراجع، مما يستدعي اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على تحركات الأسعار الطبيعية

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 عند مستوي 2,017 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوي 2,353جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوي 3,026 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوي 3,530 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 عند مستوي 3,698 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوي 4,034 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم 28,240 جنيه

سعر الذهب عالميًا الآن