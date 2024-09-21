تعرف على تفاصيل أغنية قتال لـ أحمد بتشان



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان أحمد بتشان لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "قتال" ومن المقرر طرحها قريبا.



والأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان محمد شحاته، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماستر نادر حمدي.

آخر أعمال أحمد بتشان

والجدير بالذكر اخر أعمال أحمد بتشان أغنية هقول واسمع، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات اغنية هقول واسمع

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /هقول واسمع مافياش حيل

كلام بقى م اللي دمه تقيل

اخدت كتير فاضلك ايه

فاضلك جايزه في التمثيل

ماتعرفش انت تبقى صريح

يا كدبك والدموع بتسيح

واسف لو ده كان تجريح

يا رخص اللي نلاقي له بديل

ما خلاص اه خلاص

كفاياني بقى استرخاص

أو استنى يدوق حنيه من تماثيل

ما خلاص اه خلاص

كفاياني بقى استرخاص

يا غلب اللي وعد خاين على الاخلاص

أو استنى يدوق حنيه من تماثيل

هقول واسمع مافياش حيل

انا شكرا كده استكفيت

عييت بيك بس اديني عفيت

سنين حبلك ده بيه اتلفيت

خنقني وكان بجد شديد

بتحكي ف ايه بلاش تأليف

سقط في الامتحان يا ضعيف

في ناس القرب منها يضيف

وناس في البعد عنها نزيد

ما خلاص اه خلاص

كفاياني بقى استرخاص

يا غلب اللي وعد خاين على الاخلاص

أو استنى يدوق حنيه من تماثيل

ما خلاص اه خلاص

كفاياني بقى استرخاص

يا غلب اللي وعد خاين على الاخلاص

أو استنى يدوق حنيه من تماثيل

هقول واسمع مافياش حيل