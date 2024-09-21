نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد بدء تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد صناع مسلسل “وتقابل حبيب”، بطولة الفنان كريم فهمي، وياسمين عبد العزيز، على التحضيرات النهائية للمسلسل، قبل بدء تصويره، استعدادا لعرضه في موسم رمضان المقبل 2025.

ومن المقرر أن يبدأوا تصوير العمل في شهر 11 المقبل، استعدادا لعرضه في موسم رمضان المقبل 2025.





وتقابل حبيب اسم مبدئي للمسلسل وقابل للتغيير، كما إنه يعمل صناع العمل على التعاقد مع باقي أبطال المسلسل، ويشارك في بطولته الفنان كريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.



آخر تعاون كريم فهمي وياسمين عبد العزيز



وسبق وتعاون كريم فهمي وياسمين عبد العزيز في موسم رمضان لعام 2020، من خلال مسلسل ونحب تاني ليه، وحقق العمل نجاحا كبيرا، إذ شارك في بطولته كل من الفنانة سوسن بدر، شريف منير، إيهاب فهمي، إسلام جمال، علا رشدي، وفاء سالم، إيمان السيد، وآخرين، والعمل من إخراج مصطفى فكري.