نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعة وفاته.. محمد جمعة يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد جمعة، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد انتشار شائعة وفاته، بسبب منشور للفنان صلاح عبدلله الذي أخطأ فيه بذكر الفنان محمد جمعة بدلا من الشاعر محمد جمعة.

وأثارت تلك الشائعة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى خروج الفنان محمد جمعة، ليطمئن جمهوره، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب:" لاصدقاء الاعزاء

والجمهور العظيم انا بخير ولا صحه

لشائعة وفاتي وغدا ان شاء الله هاطلع لايف علي صفحتي الرسميه شكرا لك من تكرم بالاطمئنان".

منشور محمد جمعة



آخر أعمال محمد جمعة

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة الفنية، هو مشاركته في فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل، والذي تم عرضه في دور العرض السينمائية في أبريل الماضي.

أبطال وصناع فيلم "شقو"

شارك في بطولة فيلم "شقو" عدد كبير من النجوم أبرزهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح،أمينة خليل، يسرا،دينا الشربيني،عباس أبوالحسن،وليد فواز،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين،ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

أحداث فيلم "شقو"

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.