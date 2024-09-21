نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيله فريقه لمواجهة نظيره وست هام التي تقام عصر اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد وست هام التي تقام عصر اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: فوفانا، توسن، كيلول، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: جادون سانشو، نيكولاس جاكسون، مادويكي.

