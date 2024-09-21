نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقييم الأداء الرياضي في مصر: توجيهات الرئيس السيسي لتحسين المنظومة الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم الإعلان عن إجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأوليمبية المصرية بدورة باريس 2024.

تأتي هذه الخطوة كجزء من السعي المستمر لضمان تطوير الأداء الرياضي في البلاد، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر الألعاب المختلفة.

يهدف هذا التقييم إلى تحقيق العائد المرجو من المنافسات، وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر، بما يُسعد شعبها العظيم.

توجهات الرئيس السيسي

وفقًا للتقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، وجه الرئيس السيسي بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الفورية، تتضمن:

مراجعة قانونية لأوجه صرف المبالغ المالية: سيتم القيام بمراجعة دقيقة للإنفاق المالي المخصص للاتحادات الرياضية التي شاركت في المسابقات الأوليمبية، مع تقييم حجم المبالغ الممنوحة لبعض الاتحادات بناءً على نتائجها.

وضع ضوابط محكمة لمنح الدعم: يهدف ذلك إلى ضمان تحقيق الشفافية في توزيع الدعم المالي، مع وضع أسس واضحة للتقييم بناءً على الإنجازات، وتشجيع الاتحادات التي تحقق نتائج متقدمة رغم عدم توقعها.

إجراءات ضد الاتحادات ذات الأداء السلبي: ستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي تظهر أعضاءها بشكل سلبي يؤثر على سمعة الرياضة المصرية.

تحجيم المشاركة في الألعاب غير التنافسية: تم توجيه التركيز على الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر المشاركة على اللاعبين الواعدين فقط.

تقليل عدد الفنيين والإداريين: يتم تقليل عدد الفنيين والإداريين المرافقين للبعثة الأوليمبية، وذلك لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

مراجعة خطة المشاركة في الأوليمبياد

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة.

يجب أن تتماشى الخطة مع الضوابط المقترحة، لضمان تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين.

ستعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع تأكيد أهمية تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات الحكومة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في أقرب فرصة.

أهمية هذه الإجراءات

تأتي هذه التوجيهات في وقت حساس بالنسبة للرياضة المصرية، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية من خلال استثمار الجهود في تطوير الأداء الرياضي.

التقييم الشامل والشفافية في صرف المخصصات المالية سيساهمان في تحسين أداء الاتحادات الرياضية، ويعززان من قدرة اللاعبين على تحقيق إنجازات متميزة.