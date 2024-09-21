نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أعد جيش الاحتلال خطة اغتيال إبراهيم عقيل في بيروت ومدة تنفيذها؟ (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور متصاعد للتوترات في المنطقة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفًا قيادات بارزة في حزب الله.

هذه العملية جاءت بعد سلسلة من الأحداث المقلقة، بما في ذلك مقتل إبراهيم عقيل، الرجل الثاني في الحزب، وأحمد وهبي، قائد وحدة "الرضوان".

تفاصيل الغارة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن المعلومات الاستخبارية حول اجتماع قادة "الرضوان" كانت حاسمة في تنفيذ العملية. وقد تمت الموافقة على خطة الاغتيال بسرعة من قبل هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان.

هذه الغارة تُعتبر ردًا على الخسائر المادية التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في الشمال، وكذلك سعيًا لتخفيف السخط الشعبي.

تداعيات العمليات العسكرية

بعد تنفيذ الغارة، شهدت لبنان سلسلة من الانفجارات التي استهدفت أجهزة الاتصال المستخدمة من قبل حزب الله، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والجرحى.

تحليلات الخبراء تشير إلى أن هذه العمليات تهدف إلى إضعاف دعم حزب الله لقطاع غزة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

موقف حزب الله

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في خطاب له، أن العمليات العسكرية ضد الاحتلال ستستمر، مشددًا على أن وقف هذه العمليات مرتبط بإنهاء العدوان على غزة.

هذا التصريح يعكس تصميم الحزب على مواجهة الاحتلال رغم التحديات.