نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توتنهام ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم في بنادي توتنهام مع نظيره نادي برينتفورد اليوم السبت في مشوار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام وبرينتفورد اليوم من لقاءات الجولة الخامسة عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

موعد مباراة توتنهام ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة توتنهام وبرينتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة توتنهام ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات. بي إن سبورت وخصصت القناة الأولى لهذه المباراة.