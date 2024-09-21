نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح ضمن تشكيل ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب كينج باور مباراة هامة وقوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع مضيفه بورنموث اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من سبتمبر.

وتلعب مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في منافسات الجولة الخامسة من مشوار الدوري الانجليزي الممتاز لهذه النسخة.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

وتنطلق صافرة بداية مبارأة ليفربول ضد بورنموث اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث